Ka mahi tahi a Haumaru Wai me te Māori ki te whakarauora tāngata

Ngāti Porou Surf Lifesaving Club Wānanga / Pukamata nā te Karapu i whakaae

Neke atu i te 20 ōrau o ngā toromitanga katoa, ahakoa 15 ōrau te Maori ki te taupori o te whenua. Hei huri i te tai, e mārama ana te ohu Haumaru Wai o Aotearoa, ko te mahitahi ki te Māori te matua. Hei tautoko i te kaupapa, nā te Kaporeihana Awhina Hunga Whara te kotahi miriona tara ki a Haumaru Wai, ki te whakatauira i te kaupapa hei ngā tau e rua.

Ko te whakamutu i te toromitanga a Ngāi Māori te tino whāinga a Haumaru Wai, nā te Kaporeihana i tohatoha te kotahi miriona tara kia kōkiri i tā rātou kaupapa e kīa nei, ko “Kia Maanu, Kia Ora”. Ma rātou, mā te Māori hoki te iwi, e whakarauora.

I kōrero mai a Pererika Makiha (Te Arawa), tētehi māngai nō Haumaru Wai, ka mea, “Ko te tino hiahia, kia pai ai, o tātou nei, tamariki, mokopuna, pakeke, kuia, koroua.”

I whiwhi pūtea i Te Taitimu Trust kia tīmata he kaupapa haumaru moana ki tētehi kōhanga o Pā Harakeke. Nā tō rātou Tūmuaki, nā Zack Makoare te kī:

“Working with our very young ones, and their parents, so it’s about mobilising our whānau, to think around, the aspects of safety, around water, kia maanu, kia ora, which is stay afloat, stay alive.”

Ko Ngāti Porou Surf Lifesaving te toa o ngā karapu kauhauora o te motu, ā ka whakamahi i tā rātou pūtea nā Haumaru Wai i tuku, hei whakangungu i ngā tūao hōu. Nā Peter Boyd, tētehi mātanga hauora nō taua rōpū te kōrero:

“First time we’ve had all the surf lifesaving clubs from the Tairāwhiti district, Waikanae, Wainui, Midway, they were part of it, Uawa’s also part of that rōpū coming to Wharekahika to run the workshop.”

Ka wāhia te kaupapa tauira nei ki ngā whiringa e rua i te tau kotahi. Mā te Kaporeihana e aromatawai ā te tau 2020.