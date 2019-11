Māori Sports Award Winners 2019 announced

Tonight we celebrate some of the most accomplished athletes in Te Ao Māori. Here is a list of the winners.

MĀORI SPORTS HALL OF FAME RECIPIENTS – Te Whare Matapuna o Te Ao Māori

RUGBY LEAGUE - Kevin Ronald Tamati BMM (Ngāti Mutunga, Ngāti Kahungunu), Howie Kevin Tamati MBE (Te Atiawa, Ngāti Mutunga, Ngāi Tahu), Ruben James Wiki ONZM (Te Aupōuri, Ngāti Hāmoa).

INDIVIDUAL MĀORI WORLD CHAMPION RECIPIENTS

TAE KWON DO - Janae Whakarau (Ngāti Ruanui, Ngāti Raukawa).

MĀORI IN WORLD CHAMPION TEAMS RECIPIENTS

WOOLHANDLING Sheree Alabaster (Ngāpuhi), Pagan Karauria (Ngāti Kahungunu).

Sheree Alabaster (Ngāpuhi), Pagan Karauria (Ngāti Kahungunu). WAKA AMA J19 AOTEAROA WOMEN’S TEAM

Gaibreill Wainohu (Te Aitanga ā Māhaki, Ngāti Kahungunu), Rangi-Riana Williams (Ngāti Porou), Makayla Timoti (Ngāi Tūhoe, Te Arawa, Ngāti Whakaue), Kyra Mita (Ngāti Tūwharetoa, Ngāti Tahu), Kelsey Teneti (Ngāti Porou, Te Whānau a Apanui), Ariata Kutia (Ngāi Tūhoe), Khobe Paretoa (Ngāti Pikiao, Maniapoto, Ngāpuhi).

Winner Senior Sportsman - Te Tama-ā-Tanenuiārangi

Aaron SMITH (Ngati Kahungunu) RUGBY

Winner Senior Sportswoman - Hineahuone

Lisa CARRINGTON (Te Aitanga ā Māhaki, Ngāti Porou) CANOE RACING

Winner Junior Sportsman - Te Tama-ā-Ranginui

Tuhoto-Ariki PENE (Te Arawa) MOUNTAIN BIKING

Winner Junior Sportswomen - Tamāhine-ā-Papatūānuku

Erica FAIRWEATHER (Ngāi Tahu) SWIMMING

Winning Coach - Maru ō Tūmatauenga

Noeline TAURUA (Ngāpuhi) NETBALL

Winning Sports Team – Ngā Ika a Whiro

NZ WOOLHANDLING TEAM

Winner Sportsperson with a disability – Te Toi Huarewa

Cameron LESLIE (Ngāpuhi) PARA SWIMMING, WHEELBLACKS

Winner Sports Administrator – Māui Tikitiki-a-Taranga

Tiki Edwards (Te Whakatōhea, Ngāti Raukawa, Ngāti Tūwharetoa) Māori Rugby

Winner Umpire/Referee – Te Aratiatia

Ben O’KEEFFE (Ngāpuhi, Ngāti Whātua) - Rugby World Cup 2019 Referee.

Winner Skills Active Scholarship

Paris LOKOTUI (Ngāi Tahu, Ngāpuhi)

Winners Next Generation Scholarship