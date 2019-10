He kaipāho ō mua e whakatū pihi ana i te tono kia kautehia anō ngā pōti

Tangi ana te karere tautōhito ō mua, a Hinerangi Goodman, ko tōna ekenga ki te tūranga kaikaunihera i werohia e tōna hoariri. Ka whai tēnei i te ekenga o Goodman ki te tūranga kaikaunihera i te Kaunihera ā Rohe o Whakatāne.

Ko te kaikawe kōrero ō mua o Te Karere, ko Hinerangi Goodman i whakaoatitia ki te Kaunihera ā Rohe o Whakatāne whai muri i tana ekenga ki te tūru o te rohe pōti o Murupara / Galatea, i te putanga o tōna ingoa i te pouaka, he whakaritenga i mahia nā te ōrite o ngā pōti ki a rāua ko Alison Silcock. I ohorere katoa Goodman i ngā kōrero a Silcock i te waeatanga atu ki a ia ki te tuku mihi atu, ko te kaute anō i ngā pōti te hiahia.

"You don't ring someone and congratulate them and then proceed to stab you in the back," te kī a Goodman.

Ko tāna ki Te Āo Māori, e rua ngā wā i waeahia ia e tōna hoariri ki te tuku mihi atu, arā i te Rātapu, i te Rāhina hoki i tēnei wiki.

He āpiha pōti i whakapā atu ki a Goodman i te rā nei ki te kōrero ki a ia mō te kautehanga anō. Hei tā Goodman, me pono a Silcock i te tuatahi, ā he whakapāha e hiahiatia ana.

Ko Goodman te wahine Māori tuatahi te pōtihia ki te tūru o Murupara / Galatea, he rohe pōti e nōhia ana e te nui o te Māori. I ōna tau 30 hei karere Māori i Te Reo Tātaki o Aotearoa, hei tā Goodman he nui ngā tau i tino rongo ia i te mahi whakahāwea iwi i roto i ngā kaunihera ā rohe. Ko tēnei take kua whakahoki nei i ōna mahara ki ngā wā taumaha.

I te ōritenga o ngā pōti ki a rāua tahi ko Silcock, e 262, ko tā Goodman i whakaitihia tōna mana i te huhutinga ake o tōna ingoa i te pouaka ki te whakamana i tāna ekenga.

E ono ngā tau a Silcock i runga i te kaunihera, ā hei tāna, kei a ia te tikanga ki te tono atu kia kautehia anō ngā pōti.

"It would be nice for either one of us to be one ahead," te kōrero a Silcock.

Hei tāna, me panoni te āhua e kaute anō ai Ngā Kaunihera ā rohe o Aotearoa i ā rātou pōti.

"I am a believer in everything being as fair as possible."