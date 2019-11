He nohonga mananui ka tohua ki ngā kaituhi whakaari Māori e rua

He kaituhi whakaari Māori a Albert Belz rāua ko Aroha Awarau kua tohua hei kainoho ki te whare Michael King Writers Centre Trust.

He tokorua rāua o te hunga 20 i whakawhāitihia mai i te 125 o ngā kaitono kaare anō kia pēnei te rahi mai anō, i eke ki te 487 ngā kaitono takitahi huri noa i ngā wāhanga katoa e wātea ana.

He kaituhi whakaari a Belz (Ngāti Porou, Ngāpuhi), he kaiwhakaari ō mua hoki i te whakaaturanga Shortland Street. I tohua ia ki te tohu mananui University of Auckland/MKWC Residency.

Neke atu i tekau tau a Awarau (Ngāti Maru, Ngāti Porou) e mahi ana hei kaikawe kōrero ngahau, ā kua rima tau hei kaituhi whakaari. He tohu kaituhi e ara ake ana i riro i a ia.

"I think its such an honour. This year there are two playwrights out of 20 and we're both Māori and I think that goes to show that there are Māori voices out there in playwrighting," te kōrero a Awarau.

Ko tā rāua nohonga ka tīmata hei te tau 2020 ki Signalman's House, i Takarunga, Tāmaki Makaurau, ā he $1600 te utu ā wiki ki tēnā, ki tēnā.

Ko te kāhui kaituhi e 20 ka mahi i ngā kaupapa huhua: e rua ngā ripoinga; e whitu ngā pukapuka pūrākau, kohinga pūrakau iti; e toru ngā pukapuka tamariki; e rua ngā whakaari; e rua ngā kohinga whiti, e whā hoki ngā kaupapa kōrero pono.

Aroha Awarau rāua ko Albert Belz. Pūtake: Kōnae

Te pikinga ake o ngā kaitono Māori

I tēnei tau, i piki ake te nui o ngā kaituhi hōu i tono atu ki te Michael King Writers Centre Trust, ko te nuinga i kitea i roto i ngā wāhanga mā ngā kaituhi Māori, Pasifika hoki e ara ake ana.

Hei tā ngā kōrero a Melanie Laville-Moore, Hea o te Poari Kaitiaki, ko te hikinga ake e whakamana ana i ngā whakataunga ki te whakawhānui ake i ngā tūranga kainoho e wātea ana.

“But equally pleasing has been the breadth and quality of writers that have come forward. There is no doubt that 2020 will be an exciting and seminal year at Signalman's House.”

Kaiwhiwhi

Ko ngā tohu mananui University of Auckland/MKWC Residencies i tohua ki a Belz, ki a Pip Adam, ki a Tom Doig, ki a Penelope Jackson.

Ko ngā kaituhi tūroa kua tohua hei kainoho, ko te kaituhi whiti Laureate, ko David Eggleton, ko Hera Lindsay Bird, ko Jeff Evans, ko Rachael King, ko Bren MacDibble, ko Tina Makereti, ko Joshua Pomare, ko Max Rashbrooke rātou ko Tania Roxborogh.

Ko ngā kaituhi e ara ake ana kua tohua hei kainoho, ko Awarau, ko Jane Arthur, ko Rose Carlyle, ko Megan Dunn, ko Amy McDaid, ko Tru Paraha rātou ko Maria Samuela.