He rōpū e hiahia ana kia tohua he kaitākaro iwi moemoeā ki te kapa poitarawhiti o Ahitereiria i mua i te ipu o te ao

Ka takatū ngā Australian Diamonds mō te waiata a te motu i Poihākena / Getty Images

He rōpū whakamana i te wahine i te ao hākinakina i te UK kei te akiaki i a Netball Australia kia tohua he kaitākaro iwi taketake ki te kapa, i mua i te whakataetae Ipu Poitarawhiti o te Ao hei te tau 2023, whai muri i te putanga o tētahi pūrongo nā Te Ao Māori.

I tuhi atu a Paul Reynolds nō te rōpū Women's Sports Network ki ngā mātāmua o Netball Australia, tae atu ki te kaiako o te kapa, ki a Lisa Alexander, whai muri i tana pānui i tētahi pūrongo nā Te Ao Māori News i whakaputa mō te tokoiti o ngā iwi kanorau i te kapa. Nā Reynolds te rōpū i āki kia āpitihia atu te reo tangata whenua ki ngā puka hākinakina.

Ko tētahi atu rautaki matua a tana rōpū, he tohu i te kaitākaro iwi taketake ki te kapa o Ahitereiria. “Wouldn’t it be an awesome challenge for Australia to have a First Nation player in the team for that World Cup."

Puka ako nā Women's Sports Network 'Netball Mojo' / Pae Tīhau

Kei te whai hoki tēnei rōpū atawhai nō Rānana kia nui ake ai ngā kapa nō Āwherika ki te whakataetae Ipu Poitarawhiti o te Ao ka tū ki Cape Town, i te Tonga o Āwherika.

I tērā wiki, nā Te Ao Māori News te pūrongo mō te karanga a te kaiako o Ahitereiria, a Alexander, kia tokomaha ake ai ngā momo wāhine i tana kapa.

“Our past in our connection with our indigenous sisters is definitely not where it should be,” tā Alexander.

He uri iwi moemoeā ngā tamariki tokotoru a Alexander. “I’m a big supporter of us making sure to really embrace our indigenous population particularly in netball.”

Kua tuarihia te pūrongo nā Te Ao Māori ki runga Pukamata, e 600 ngā wā, ā kua hau te rongo ki ngā rōpū iwi moemoeā i Ahitereiria e pīkoko ana ki te kite i a rātou e whakakanohitia ana i tā rātou kapa ā motu. Ko te wahine iwi taketake whakamutunga i kākahuria ki te kōwhai me te kākāriki, ko Sharon Finnan White, i tākaro mā Ahitereiria i ngā tau e 20 ki muri.

Ko te māngai iwi taketake, mema poari o Netball Australia hoki, ko Marcia Ella Duncan e mea ana, ko te tatari kia tohua he kaitākaro iwi taketake, kua roa rawa.

“Part of any strategy moving forward has to make that unconscious bias conscious before we can start to take very effective steps to overcoming those barriers,” te kī a Duncan.

I tēnei wā, ko te 13 katoa o te tira Taimana, he pākeha, he rerekē ake i hākinakina kē atu i Ahitereiria, pērā i te whutupaoro, i te rīki, kī katoa ana aua kapa ā motu i te hunga nō ngā momo ahurea katoa i te motu. I te kapa Rauponga, ka tino kitea he kaitākaro Māori, nō ngā motu ā Kiwa anō hoki.

Hei tā Netball NZ, kua oti kē i a rātou te kimi huarahi hei tautoko i ngā kōhine me ngā tama Māori e tākaro ana, i te hanganga hoki o tētahi taupānga reo Māori mō te poitarawhiti e whakanui ana i ngā hua nui o te ahurea kanorau i te hākinakina nei.

Ko te MP o Reipa ki Aotearoa nei, Rauponga ō mua hoki, ko Louisa Wall tētahi mema o Women in Sport Aotearoa, he kaupapa whakapūmau i te āheinga a ngā wāhine, kōhine hoki ki te angitu, ki te mahi hoki i te ranga hākinakina.

Hei tāna, "ko te āhua o te whakapakoko o te wā a ngā Taimana o Ahitereiria, he kōhine urukehu, kahurangi hoki āna whatu, "kaare i te pono" ā ka mahue, ko ngā kōhine iwi taketake me te āhua e kite ai rātou i a rātou anō hei kaitākaro poitarawhiti."

Australian Diamonds Whakapakoko / Getty Images