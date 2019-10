He uri nā Paikea ka eke i te ao o te ture

Ko te kaiwhakā matua i te kōti-ā-rohe, ko Heemi Taumaunu o Ngāti Konohi me Ngāti Porou, te Māori tuatahi kia kopoua ki te turanga kaiwhakawā MATUA i te kōti-ā-rohe. I whakanuia ia e tona rāhi i te marae o Whangara, mōna kua eke ki tēnei taumata tiketike i te ao ture.

He uri nā Paikea nā Huturangi, ka eke ki tōna taumata i Te Ao o te ture.

I a ia e ora ko taku pāpa tētahi o ngā kaumātua o tēnei marae, ko Ngāti Konohi te iwi ki a ia tonu, nō reira ahakoa kua ngaro atu ki te pō, kei te haere tonu tērā whakaaro i roto i a au, te whakahokia ki tēnei marae ki Whāngarā Mai Tawhiti.

Ko tā Derek Lardelli o Ngāti Konohi,”Ehara i te mea ko Heemi Taumaunu anake, engari ko tātau, ko tātau o Porourangi i tērā taha ōna tipuna Pāpa o Ngāti Rangi, huri `pēnei mai ki te taha o tana Pāpa ki a Ngāti Rangiuia, otirā ia ki a Ngāti Konohi whānui, ā, tae atu ki Te Waipounamu ki a Ngāti Huirapa tērā taha ōna o tōna kōkā.”

He māngai o ngā kōti katoa o te motu i tae atu ki Whitireia ki te whakanui i tēnei rā motuhake.

Hei tā te Tumuaki o te Kāhui Ture, hei tā Tiana Epati he wā tēnei e huri ai te tai i Aotearoa.

“It's very rare to have an appointment where it's being celebrated right across the profession irrespective of whether you're Māori or non-Māori, he's a very very well respected, well-regarded Judge, he's a real innovator, a true visionary leader”, says Tiana Epati.

I roto tonu i te reo rangatira tā Te Kaiwhakawā Matua ā Rohe tuku i tana Oati, he mea whakamana na te rangatira-ā-motu o ngā tiati.

Ko tā Derek Lardelli, “I noho a ia i te rekereke o ōna mātua ōna tīpuna i te tuatahi, kātahi ka puea mai ki tōna ao ki te ake ao ki te ao o te ture, ana kua eke panuku ki tēnā teitei i te rā nei, koinā tā tātau haramai nei ki te tautoko ki te whakanui i a ia i a tātau.”

Hei tā Tiati Matua Heemi Taumaunu, “He rā harikoa, titiro ki te marae, e harikoa ana ki te ngākau kotahi kua eke ki tēnei taumata, kei konei me kī ngā iwi o te motu.”

Koia ko tā Tiana Epati, e whiti ake ana te Kaiwhakawā Matua a Heemi Taumaunu hei tauira, hei māngai kahurangi, “We all know that there are negative statistics around Māori and Pacific Islanders in the Justice System, and so these moments, these great days, these firsts, that hope is on the horizon, a new day is coming.”

Ka mau tonu a te rangatira tiati Hemi Taumaunu i te tūranga nei hei ngā tau e waru e heke mai nei.