He whakatika i ngā hē ki Tāmaki tā tētahi pou kaunihera Māori o Tāmaki

Ko te Kaikaunihera nei, ko Richard Hills te takatāpui Māori tuatahi, koia hoki te mea rangatahi rawa hei heamana i te hītori o te Kaunihera o Tāmaki Makaurau. Ka riro mā Hills te Komiti Take Taiao, Take Āhuarangi e arataki, ā e ū ana ia ki te whakatika i ngā hē i te hītori o Tāmaki.

E 33 tau te pakeke o Hills nō Ngāpuhi i kī atu ki Te Ao Māori, 'people need to be made accountable' e pā ana ki te kaupapa mautohe hei whakatū whare ki Ihumātao.

E kīa ana, ko te hapori nei i te tonga o Tāmaki tētahi o ngā nohoanga tuatahi a ngā tangata whenua ki Aotearoa, nāwai rā ka ara ake hei wāhi whāngai kai ki te rohe o Tāmaki.

Heoi, e mānukanuka tonu ana ngā Māori, ko te oranga o te awa tipua O Ruarangi kua pokea, ko te keha hoki o ngā puna tūtae i hangaia i ngā tau o te ono tekau, e rere tonu ana i te hau. Tuia atu, ko ō rātou maunga tapu i karia hei hanga i ngā huarahi o Tāmaki.

Ināianei, kei te tohea te whakatūnga o ngā whare 480 ki reira, hei rongoā i te tokoiti o ngā whare i Tāmaki.

"I think it's amazing to see young rangatahi standing up to decisions that were made," tā Hills.

Ko Hills, te kaikaunihera o Te Rakipaewhenua, te heamana o te komiti hōu, ā he take matua tēnei ki ngā kaunihera ā rohe hei ngā tau e toru e haere ake nei, e ai ki te Koromatua, ki a Phil Goff.

Ko te ekenga tuarua tēnei a Hills hei kaikaunihera, nāna i hāpai i ngā take taiāo i tōna hapori o Kaipātiki, ka toko ake te whakaaro kia arataki ia i ngā whakawhitinga kōrero me ngā mana whenua mo ngā take āhuarangi.

Pippa Coom, Hea Tuarua, rāua ko Richard Hills, Heamana, kei te whare Kaunihera

He tuatahi te ekenga atu o te kaikaunihera o Waitematā Tīkapa, a Pippa Coom ki te whare kaunihera, ā i riro i a ia te tūranga heamana tuarua ki a Hills, i te komiti hōu.

E whakapono ana ia, he wāhi kē atu kei Tāmaki hei whakatū whare, heoi me tika te whakawhiti kōrero ki ngā iwi mana whenua i Tamaki kia pai ake ai ngā hua.

"I was looking at how we can partner up with mana whenua, with iwi, how we develop our communities because there are a lot of places where we can build housing, te kī a Coom.

Ko tā ngā kaitiaki whenua i Ihumātao ki Te Ao Māori, kei te ū rātou ki te mahi tahi me te kaunihera.

E ai ki Pania Newton, māngai o SOUL, "we know indigenous practises and Māori practises are more in line with ideal resolutions to addressing the issues around climate change.

We need to listen to tangata whenua and consider our tikanga and our kawa when looking for resolutions to deal with climate change."

Ngā Kaikaunihera o Tāmaki / Pūtake - Te Kaunihera o Tāmaki