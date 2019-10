Motuhake: Kua tatauria anō ngā pōti

Kua oti te tatau anō i ngā pōti i tonohia ai e Alison Silcock. Kua hinga a Hinerangi Goodman nā te pōti kotahi.

I tētahi pānui pāpāho i te ahiahi nei, nā te Āpiha Pōti, nā Dale Ofsoske te kōrero, ko te tatau anō i ngā pōti i whakahaeretia i raro i ngā tikanga tino tika.

“A very prescribed and transparent process was undertaken to determine the outcome of the recount,” tāna kōrero. “Both candidates had appointed scrutineers to observe the process.”

Ko te tatauranga pōti whakamutunga i puta i te 18 o Oketopa 2019, he mea whakaatu, i ōrite ngā pōti a Hinerangi Goodman rāua ko Alison Silcock, e 262 ki a rāua tahi. I whakatauria te kaute i raro i ngā ture pōti i whakamāramatia e Ofsoske i taua rā tonu.

Nāwai rā, ka whakaoatitia a Goodman, kātahi a Silcock ka tono atu kia tatauria anō.

Kei Te Ao Māori te roanga atu hei te 6.30pm.