Ngā panonitanga a Hansen mō tana tākaro whakamutunga

Whakaahua nā Richard Heathcote - World Rugby mā Getty Images

He nui ngā panonitanga ki te kapa Ōpango i te tākaro whiringa toa ki a Wērā mō te tūranga tuatoru, tuawhā hoki hei te Pōmere. Ko te tākaro whakamutunga hoki tērā a Steve Hansen hei kaiako, he tūranga kua waru ngā tau e nōhia ana e ia.

Ka tōia ki te kapa, ko ngā paehau, ko Rieko Ioane rāua ko Ben Smith, ā ko Brad Weber hoki ka eke i te pae. I matapaetia, ka tukua a Ben Smith mō tana tākaro whakamutunga i te kahu pango, ā ka pērā hoki te kapene, a Kieran Read, a Ryan Crotty anō hoki.

I ngā poumua, nā te oranga ake o Matt Todd, ka eke ia ki te pae, ā ka tīmata a Shannon Frizell ki te taha kūiti o te kakari. Nā taua hūnukutanga, ka whakatāngia a Ardie Savea ki rahaki mō te wā tuatahi.

E tūmanakohia ana, ko ngā taha e rua ka huaki, ahakoa te hinganga nui a ngā Ōpango rātou tahi ko Wērā i ngā whiringa whāiti.

"Theres been a lot of external talk around this being the game that no one wants to play" te kī a Hansen i tetahi pānui pāpāho i te rā nei.

"However, from our point of view, we can't wait to play it."

Ko te kapa Ōpango ka tuki atu ki a Wērā hei te 10pm NZT i te whare hākinakina o Tōkyō Stadium, ko:

1. Joe Moody

2. Dane Coles

3. Nepo Laulala

4. Brodie Retallick

5. Scott Barrett

6. Shannon Frizell

7. Sam Cane

8. Kieran Read (k)

9. Aaron Smith

10. Richie Mo'unga

11. Rieko Ioane

12. Sonny Bill Williams

13. Ryan Crotty

14. Ben Smith

15. Beauden Barrett

Pae:

16. Liam Coltman

17. Atu Moli

18. Angus Ta'avao

19. Patrick Tuipulotu

20. Matt Todd

21. Brad Weber

22. Anton Lienert-Brown

23. Jordie Barrett