Te whānau tākaro whutupaoro kua whakatū kōhanga reo ki Hapani

E kaha ana te whutupaoro i te whakapapa o ngā tama Ellison, ko tō rāua tipuna koroua, ko Thomas Rangiwahia Ellison te kāpene tuatahi i kuhu ki te kahu i titia ki te rau ponga. Katoa ngā tama e tākaro ana mā te karapu whutupaoro o Kurita i Hapani, ā kua whakatūria e rātou, he kōhanga reo kia pūmau ai ā rātou tamariki ki te reo Māori.

E ora ana te reo Māori, i te kōhanga hōu rawa atu o Hapani.

"Ko te ingoa o tēnei kōhanga reo, ko te kōhanga reo o Nakagami. Ko tēnei tō mātou wāhi noho, kei Akishima,” te kī a Leo Ellison.

"Kua tipu ake au i roto i te ao Māori. Nō reira, koirā te ao i te hiahia au kia whakaatu ki aku tamariki, ahakoa kei tāwāhi mātou e noho ana,” te kōrero hoki a Rongorito Ellison, te hoa wahine o Leon.

Kua whitu marama a Leon rāua ko Rongorito Ellison e whakahaere ana i tō rāua kōhanga i te kāinga tonu.

“Ka mahi i ngā mahi katoa o te kōhanga kei Aotearoa. Te karakia, ngā waiata, ngā momo mōteatea, ngā mihimihi,” tā Leon.

“Ka rawe ia hei kaiako. Me ētahi whakawai me te noho ki te ako,” te āpitinga a Rongorito.

I hūnuku atu ai a Leon ki Akishima ki te tākaro mā te karapu whutupaoro o Kuritawatergush, ki reira tākaro tahi ai ki ōna tuākana, ki a Tāmati Ellison, he Ōpango ō mua, ki a Jacob hoki, he kaitākaro ō mua o te kapa Hauāwhiowhio. Tokowaru katoa ā rātou tamariki, ā katoa rātou e ako ana i te kāinga.

“He kaiako hoki ahau ia rā i aku tamariki. So we ever we are in the world, where ever you lay your hat,” tā Tamati.

Kua aua atu i te tekau mā rima tau te whānau nei e tākaro whutupōro ana, ā ko te whāinga nui kia reo Māori katoa ā rātou tamariki, ki te hoki rātou ki Aotearoa ā tērā tau.

“Te tūmanako nei, ka mau tonu tō rātou reo Māori. Ka mōhio ki te kōrero i te reo Māori ki te whakawhiti kōrero me ō rātou tūpuna,” tā Leon.

Ko te hiahia hoki, he whakaako i te reo Māori ki ō rātou hoa Hapanihi.