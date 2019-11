Te Mana Kuratahi 2019 results are in!

The 2019 Te Mana Kuratahi Primary Schools Kapa Haka competition has just finished, most of the 61 groups from across Aotearoa have now departed Hamilton to return home to their respective rohe.

Te Kura o te Pāroa are this year's overall winners.

Here is a list of the full Te Mana Kuratahi results :

Te Reo

3rd – Te Kura o Te Teko-Ngā Taiohi

2nd – Te Wharekura o Ngāti Rongomai, TKKM o te Kaokaorua o Pātetere

1st – Te Kura o te Pāroa, Rākaumangamanga, TKKM o Ruamatā

Whakawātea

3rd – Rākaumangamanga

2nd – Te Wharekura o Ngāti Rongomai

1st – Te Whānau o Te Maro

Haka

3rd – TKKM o Te Kaokaoroa o Pātetere

2nd – Ngā Iti Rearea

1st – Te Whānau o Te Maro

Poi

3rd – Te Kura o Te Pāroa

2nd – Rākaumangamanga

1st – Te Whānau o Te Maro

Waiata ā-ringa

3rd – Te Kapa Puāwai

2nd – Te Whānau o Te Maro

1st – Te Kura o Te Pāroa, Te Wharekura o Mauao Kurapōtiki, Te Kapa Haka o Waikirikiri, Te Rōpū Takawaenga o Te Rāwhitiroa

Mōteatea

3rd – Te Pārekereke

2nd – Te Kapa Haka o Te Kura o Manutuke

1st – Rākaumangamanga, Te Kura o Ruamatā, Te Kura o Te Pāroa

Whakaeke

3rd – Rotorua Intermediate, Te Wharekura o Ruatoki

2nd – Te Kura o Te Pāroa, Rākaumangamanga

1st – Te Whānau o Te Maro

Te Aroha a Rangitāne Trophy - Ngā Mātapuna o Horahora

Whaikōrero

3rd – TKKM o Te Rito, Te Kura o Te Teko-Ngā Taiohi

2nd - Rotorua Intermediate

1st – Te Kura o Te Pāroa

Waiata Tira

3rd - Te Kura o Te Pāroa

2nd - Te Puāwaitanga o Maeroa

1st – Te Whānau o Te Maro

Titonga Hōu

1st - Mangatuna

2nd – Te Wharekura o Ruatoki

3rd – TKKM o Te Whānau Tahi

Kākahu

3rd – Ngā Mātāpuna o Horahora, TKKM o Manawatū

2nd – Te Kapa Puāwai, Rākaumangamanga

1st – Te Whānau o Te Maro

Kaitātaki Kōtiro

3rd – Te Ara Whānui, TKKM o ngā Kohanga Reo o Te Awakairangi

2nd – TKKM o Ruamatā, Rākaumangamanga, Te Whānau o Te Maro

1st – TKKM o Waioweka, Te Kura o Te Pāroa

Kaitātaki Tama

3rd – Te Kura o Te Pāroa

2nd – TKKM o te Kaokaoroa o Pātetere, Te Whānau o Te Maro

1st – Te Wharekura o Ngāti Rongomai

Overall results for Te Mana Kuratahi 2019 :

3rd – Te Wharekura o Ruatoki

2nd – Te Whānau o Te Maro

1st – Te Kura o te Pāroa